"У него дичайшая звездная болезнь": Гордон жестко приложила SHAMANа

Юрист, певица, поэт Катя Гордон стала очередной звездной гостьей шоу Алены Блин. Собеседницы затронули множество разных вопросов, в частности, зашла речь о популярном исполнителе SHAMANе (настоящее имя Ярослав Дронов), который в настоящее время является одним из самых успешных и востребованных исполнителей на эстраде.

По мнению Кати Гордон, певец "попутал берега". Она привела пример: недавно свой юбилейный вечер устроил композитор Игорь Крутой. Поздравить мэтра явились Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Ани Лорак и многие другие артисты. И только SHAMAN, по словам Гордон, "сняв пиджачок", начал рекламировать свой концерт.

"Мне кажется, он попутал берега, что у него дичайшая звездная болезнь", - высказала мнение Катя Гордон, подчеркнув, что это случилось после того, как Ярослав стал заслуженным артистом России.

Кроме того, она считает, что Дронов не совсем понимает, что происходит в стране. Она выступила категорически против того, чтобы миллионы бюджетных денег шли в карман SHAMANу вместо того, чтобы потратить эти деньги на строительство социально важных объектов или на помощь людям или в иных целях. Речь идет о "депрессивных" регионах России. А гонорар Дронова оценивается в миллионы рублей.

"Тебе самому не западло брать из этого города, из бюджета, гигантскую для этого города сумму, рука не отсыхает?.. Не бери деньги из депрессивного региона, это западло!" - заявила артистка.

Она подчеркнула, что то же самое писала в своем телеграм-канале, на это обратили внимание депутаты, в результате концерт SHAMANа в одном из таких регионов был сорван. При этом Катя Гордон не скрывает, что у Дронова ей нравятся песни "Встанем" и "Я русский".