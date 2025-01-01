Собянин оценил ход работ по созданию нового городского вокзала "Москва-Сити"

"Москва-Сити" - это не только деловой центр, небоскребы, но и фактически 18 станций рельсового транспорта - МЦД, МЦК и метрополитен. Крупнейший транспортно-пересадочный узел. Его частью скоро станет и новый городской вокзал с разветвленной сетью подземных переходов. Площадь его составит 11 тысяч квадратных метров. Он будет включать три современные платформы, два вестибюля. Северный обеспечит выход в сторону Шмитовского проезда. А южный интегрируют со станцией "Москва-Сити" МЦД-4. Перейти с первого на четвертый диаметр будет делом трех минут. Их свяжет тоннель длиной около 30 метров.

"Вся уникальность - в том самом большом наборе пересадок, которые есть здесь в рамках одного узла. При этом узел весь вытянут вдоль линии железной дороги. Помимо транспортной функции, этот узел будет обеспечивать и транзитный проход пассажиров да и просто жителей этого района", - объяснил Тимур Соцкий, заместитель начальника дирекции МЦД департамента транспорта города Москвы.

Работа по строительству вокзала ведется круглосуточно и в довольно сложных условиях - это и городская застройка, и действующие линии железнодорожного транспорта.

"Здесь изначально были две старые платформы, которые демонтировались и пошли под реконструкцию. Чтобы не останавливать поезда, мы построили временную деревянную платформу, соединяющуюся с пешеходным мостом", - отметил Максим Струков, руководитель проекта.

Новые московские городские вокзалы в целом меняют представление о транспортных узлах. Это всегда удобная, комфортная инфраструктура, понятная навигация, лифты, эскалаторы. Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом работ по строительству нового вокзала.

"Сегодня своеобразный юбилей - пять лет тому назад построили две первые линии МЦД. За пятилетний период наземное метро Москвы перевезло миллиард пассажиров. Сегодня каждый день им пользуются миллион четыреста тысяч человек. Огромный объем, который позволил снять нагрузку с метро, московских и подмосковных дорог", - подчеркнул глава города.

С учетом того, что в районе Москва-Сити ведется активное строительство, ожидается - к 2030 году там будут жить до 750 тысяч человек, а пассажиропоток на станциях этого транспортного узла увеличится в четыре раза. В 2025 году планируется открыть две реконструированные платформы и южный вестибюль вокзала "Москва-Сити", а в 2026-м - северный и третью платформу, с нее можно будет пересесть на поезда аэроэкспресса.

С открытием нового вокзала у пассажиров появится возможность строить более оптимальные маршруты для своих поездок и значительно экономить время.