Лесная промышленность России успешно преодолевает кризис

Древесина была и остается одним из важнейших ресурсов. Из нее производят бумагу, индустриальную и потребительскую упаковку, пило- и стройматериалы. Но и на этот рынок повлиял мировой кризис. С которым российские лесопромышленники успешно справляются - выручка крупнейшего отраслевого холдинга из группы АФК "Система" растет. За 9 месяцев больше, чем на 20%.

"Рынки России - внутри страны, Ближнего Востока, Северной Африки - показывают рост спроса на нашу продукцию. Не только на бумагу, но и индустриальную упаковку, пиломатериалы. И это нас воодушевляет. Производственные мощности "Сегежи" загружены от 80% до 95%", - сообщил Александр Крещенко, президент Segezha Group .

На рынке восстанавливается спрос, и российским производителям есть что предложить. Продукция экспортируется в более чем 40 стран мира. Компания сосредоточена на выпуске высокомаржинальной продукции. Например, высокотехнологичной фанеры для танкерного флота. Перспективное направление - биотопливо. Компания уже наладила на своих площадках выпуск "зеленого" древесного угля для частных потребителей.

Стимулировать наращивание производства востребованной продукции призвана и запланированная докапитализация компании, в результате которой будет привлечено до 101 миллиарда рублей.

"Вкупе с ростом рыночной конъюнктуры и восстановлением спроса, конечно, позволит компании сделать очень хороший следующий шаг вперед, потому что как минимум мы вернемся к возможности финансирования отложенных проектов, которые у нас в портфеле есть", - добавил Крещенко.

Предприятия Segezha Group работают в семи регионах страны. В некоторых - это системообразующие для экономики производства. Трудятся на них почти 20 тысяч человек.