В Москве задержали лжеюристов, обманувших около 100 человек на 20 миллионов рублей.

Мошенники организовали колл-центр, сотрудники которого обзванивали пенсионеров и предлагали юридические консультации. Обещали помочь увеличить пенсию, оформить различные льготы, а также вернуть потерянные вклады. За услуги просили от 20 тысяч до 3 миллионов рублей. Даже договор подписывали в арендованном офисе. А после - имитировали бурную деятельность, однако фактически не делали ничего.

Теперь возбуждено 41 уголовное дело. 10 человек уже задержаны, но цифра не окончательная - расследование все еще продолжается.