Третьяковка на ВДНХ: в отреставрированном Центральном павильоне открылась выставка

За одним столом вдруг оказались Александр Пушкин, маршал Жуков и девочка с персиками. Дальше - еще чуднее. Охотники расположились на привале, а рядом - Иван Грозный и его сын Иван. Искусствоведческую угадайку предлагают современные художники Александр Виноградов и Владимир Дубосарский. В их четырех картинах - вся история русского искусства.

"Это времена года - весна, лето, осень, зима, в которых немного иронично собраны все хрестоматийные, самые известные произведения из собрания Третьяковской галереи", - объяснила Александра Гусейнова, заместитель генерального директора по развитию новых музейных пространств Третьяковской галереи.

С такого "краткого содержания" собрания Третьяковки начинается выставка на новой площадке галереи - павильоне Центральный на ВДНХ. Само это пространство - тоже произведение искусства, архитектурный шедевр. Поэтому картины и скульптуры не загораживают стены, а экспонируются на отдельных стендах. Павильон после долгой реставрации впервые открывается для посетителей. А еще десять лет назад все было скрыто за многочисленными антресолями и торговыми павильонами.

За листами фанеры реставраторы обнаружили гипсовый горельеф "Знаменосцу мира, советскому народу - слава!", который считался навсегда утерянным. Советские люди разных профессий и национальностей торжественно идут под знаменами и вот-вот будто заполнят все пространство павильона. Группе скульпторов во главе с Евгением Вучетичем удалась, казалось бы, непостижимая задача - на площади 90 квадратных метров реалистично изобразить более полутора тысяч человек.

Теперь открыты взглядам и колонны из искусственного мрамора, люстры, световые фонари, скульптуры и живопись Центрального павильона.

"Государственная Третьяковская галерея внесла большой вклад. Коллеги отреставрировали и вернули в зал Сталинской Конституции и Октябрьской революции большие, крупногабаритные полотна, которые теперь на своих исторических местах находятся", - отметила Наталья Задворная, директор департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ.

Поэтому можно рассмотреть первых студентов МГУ и полосатые пижамы, в каких отдыхали на Черноморском побережье. Первая выставка "Третьяковки на ВДНХ" соответствует духу времени, когда был построен павильон. В нее вошли лучшие работы мастеров 20 века - из постоянной экспозиции и запасников.