Альпака впервые поселилась на "Лосином острове"

В национальном парке "Лосиный остров" впервые поселилась альпака.

Традиционный карантин позади, теперь самое время осваивать новое жилье. Чтобы трехлетняя Злата быстрее адаптировалась, ей построили просторный вольер немного в отдалении от основной экспозиции. Альпака охотно прогуливается по всей территории, с гордостью демонстрируя свою золотистую шерсть. Эти верблюды миролюбивы и максимум, на что могут решиться, - плюнуть в соперника в борьбе за еду. Поэтому во избежании конфликтов там поставили сразу две кормушки, а еще домик-навес. Ведь и в одиночестве жить альпака не могут.

"Когда мы привезли альпака сюда, мы поняли, что ей очень грустно, скучно, животное очень общительное. И пока не появился самец для нее, мы решили заселить сюда козочек, которые в соседней вольере были", - рассказала и.о. директора "Лосиного острова" Ольга Шульгина.

На следующей неделе к этой компании присоединятся ламы, а в декабре - пара баранов-муфлонов. И долгожданный друг - самец-альпака. И тогда жизнь Златы точно станет золотой.