Глава ФНС доложил Путину о результатах работы ведомства

Владимир Путин принял в Кремле руководителя Федеральной налоговой службы. Даниил Егоров доложил президенту о результатах работы ведомства и внедрении новейших технологий.

Благодаря введению упрощенной автоматизированной системы удалось в два раза сократить количество должников - более 20 миллионов плательщиков смогли рассчитаться с государством. Растут доходы бюджета от онлайн-торговли и подоходного налога. Важным источником пополнения государственной казны остается и торговля углеводородами на внешнем рынке.

Путин: За десять месяцев текущего года в бюджетную систему России поступило почти 46 триллионов рублей. Это процентов на 20 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Егоров: Да, совершенно верно. По сути, это плюс 8 триллионов рублей к прошлому году. Причем это если мы говорим полностью и о бюджете, и о внебюджетных фондах. Наиболее хорошие показатели – по федеральному бюджету: практически 30 процентов роста. Там, естественно, в том числе сказалась и ситуация по углеводородам. Но если говорить о ненефтегазовых доходах - это 21 процент.

Также в четверг Владимир Путин провел разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани. Собеседники выразили настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в различных областях. Рассмотрели варианты совместной работы в рамках "ОПЕК плюс". И затронули проблематику Ближнего Востока ввиду эскалации напряженности в регионе.