"Пришло время освободить Белоруссию. Каждого из вас мы призываем принять в этом участие". Это трансляция радиосигнала так называемого "полка Калиновского" - добровольческого отряда в составе ВСУ. На Украине, в условиях реальной войны, боевики "репетируют" вторжение в Белоруссию.

"Нас постоянно натаскивали, обкатывали, забрасывали для диверсий в Россию, а потом, когда будет приказ, мы должны выдвинуться к границам Беларуси. И зайти в Беларусь, вторгнуться. Они для этого сейчас и оружие собирают. Пополняют арсенал. Это все готовится для наступления на Беларусь", - рассказал Максим Ралько, наемник "полка Калиновского".

Методы диверсионных групп обкатаны в Курской и Брянской областях. Тактика по принципу "ударил - убежал". Сколько при этом погибнет мирного населения - неважно.

"Важно переносить войну не только на территорию Брянской, Курской области, но и в Беларусь. Я глубоко уверен, белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность – это знание", - заявил Олег Дунда, депутат Верховной рады.

О возможном вооруженном нападении на Белоруссию еще в конце сентября говорил президент Александр Лукашенко. Сейчас появились новые подробности. Оказалось, что бандитские отряды формируют не только на Украине, но и в Польше, и в Литве. Там созданы целые тренировочные базы и лагеря. Методички - с Запада, оружие и снаряжение - с Украины. План "Перемога 2.0" разработали представители оппозиции за границей. По данным контрразведки, вторжение готовили с четырех сторон: выступа на стыке границ Белоруссии, Польши и Украины и трех районов в Брестской области.

"Комитетом получены достоверные данные о том, что часть участников этих формирований проходит подготовку на территории республики Польша при непосредственном участии спецназа "Гром". Польские власти были проинформированы об этом по линии противодействия международному терроризму, однако в ответ на это, к сожалению, лишь усилились меры конспирации со стороны участников этих террористических ячеек", - сообщил Константин Бычек, начальник следственного управления КГБ Белоруссии.

Отсутствие реакции со стороны госструктур Польши и Литвы в Минске готовы квалифицировать как содействие терроризму. История повторяется.

"Их голубая мечта - создать санитарный кордон на границе с Россией, как когда-то с СССР они тоже создавали санитарный кордон. Это Прибалтика, Беларусь, Украина. Вы видите по тому, что в современном мире происходит, что, в принципе, они почти создали этот кордон, но Беларусь своим суверенитетом так и не поступилась", - отметил Вячеслав Данилович, доктор исторических наук.

И если сейчас, когда спецслужбам Белоруссии известны все планы, локации и методы захватчиков, вторжение все же состоится, власти страны уверенно заявляют: готовы его отразить.