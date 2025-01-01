Госдума приняла закон о бюджете на три года

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годы.

Документ принят в третьем чтении на заседании в четверг, передает "Интерфакс".

В следующем году доходы ожидаются на уровне 40 триллионов 296,1 миллиарда рублей (18,8% ВВП), расходы — 41 триллион 469,5 миллиарда (19,3% ВВП). Дефицит составит один триллион 173,4 миллиарда рублей.

В 2026 году доходы - 41 триллион 840,9 миллиарда рублей (18,1% ВВП), расходы - 44 триллиона 022,2 миллиарда рублей (19,1% ВВП). Дефицит составит два триллиона 181,2 миллиарда рублей.

В 2027 году прогнозируются доходы - 43 триллиона 154,2 миллиарда рублей, расходы - 45 триллионов 915,6 миллиарда рублей (18,5% ВВП). Дефицит составит два триллиона 761,4 миллиарда рублей.

Уровень инфляции в 2025 году прогнозируется на уровне 4,5%, в 2026 и 2027 годах - 4%.