На фоне применения украинской армией ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов по территории России наши бойцы меняют тактику. Об этом в четверг, 21 ноября, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Как отметил парламентарий в беседе с "Лентой.ру", "мы будем вынуждены наносить больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит возможности и жизнь в официальном Киеве".

Чепа также заявил, что Москва будет предпринимать и "все политические усилия", чтобы остановить эти атаки вглубь российской территории.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отмечал, что высокую эффективность в процессе отражения атаки американских баллистических ракет ATACMS показал ЗРПК "Панцирь-С". Они обеспечили перехват американских ракет, выпущенных украинскими националистами по Брянской области.

Между тем Вооруженные силы Украины не видят ощутимого результата от применения дорогих западных ракет, хотя американские дальнобойные ракеты ATACMS — не единственные в арсенале ВСУ.