Члены НАТО оказывают помощь Украине не из милосердия, а из собственных стратегических интересов. Такое заявление сделал в четверг, 21 ноября, исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря Североатлантического альянса Борис Руге.

Политик призвал продолжать поддерживать Украину, поскольку это "в стратегических интересах" военно-политического блока. Он подчеркнул, что киевский режим должен "одержать верх как суверенная и независимая нация".

При этом Руге заявил, что в распоряжении НАТО имеются сотни тысяч военнослужащих, которые могут быть развернуты на восточном фланге альянса или где-либо еще в течение десяти дней, сообщает El Mundo.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина потерпит поражение в конфликте в случае прекращения военной помощи со стороны США. Он отметил, что собственного оружия Украине "недостаточно, чтобы победить и выжить".

При этом экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил Зеленского в том, что из-за его действий страна может лишиться западной помощи. Решение выплатить каждому украинцу по тысяче гривен Порошенко назвал попыткой подкупа избирателей, которая грозит обернуться лишением финансовой поддержки Запада.