Родившая Федункив оставила ребенка ради новой работы

Сегодня, 21 ноября, в Сети распространилась информация, будто 53-летняя актриса Марина Федункив стала матерью. Напомним, что три года назад артистка вышла замуж за итальянца, который моложе нее более чем на десять лет. В Сети тогда муссировались самые разные слухи относительно этой пары. Поэтому новость о беременности Федункив летом стала сенсацией. Сама актриса, отметим, неоднозначно отреагировала на нее, не подтвердив и не опровергнув, а отшутившись.

В последнее время Марина Федункив ушла в тень. Она не посещала светских мероприятий, не снималась на телевидении. Лишь раз она появилась перед камерами - на шоу Павла Воли. Артистка предстала перед зрителями в черном брючном костюме и белой блузке, с элегантно уложенными волосами и вела себя, как обычно, ничем не выдавая своего положения. Марина всегда была корпулентной женщиной, поэтому даже особо наблюдательные пользователи Сети в своих комментариях не смогли точно сказать, беременна артистка или нет.

И вот теперь в близком окружении утверждают, будто Федункив в октябре стала мамой. Однако засиживаться в декрете артистка не собирается. Она уже дала согласие сниматься в новом фильме. На днях в Москве состоялся первый съемочный день, артистки, правда, на нем не было. Команда проекта заверила, что ее ждут на площадке несколькими днями позже, передает Starhit.