При обстреле Горловки пострадали глава района и 11 горожан

Украинские военные в очередной раз обстреляли центр Горловки в ДНР.

В результате атаки пострадали 12 мирных жителей, среди них - глава Никитовского района города Ирина Джеломанова, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Всем пострадавших оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Пушилина, ВСУ ведут бессмысленные с военной точки зрения обстрелы, которые наносят вред гражданскому населению.

Три дня назад ВСУ атаковали беспилотником маршрутку на улице Жукова в Никитовском районе Горловки, пострадали 10 человек.