Директор прокомментировал новость про роды Марины Федункив

Сегодня, 21 ноября, СМИ стоят на ушах от новости, что актриса Марина Федункив стала матерью в 53 года. Якобы ребенок появился на свет еще в октябре, но стало известно об этом лишь сейчас. Сама актриса не комментирует эту информацию. Зато не остался в стороне директор артистки. Он прокомментировал новость о родах Федункив, заявив, что слухи "не имеют ничего общего с реальностью", передает телеграм-канал Super.

Меж тем в Сети недоумевают, почему, если эти данные - неправда, актриса сама не может записать видеообращение, где бы опровергла информацию о беременности и родах. О том, что Марина якобы ждет ребенка, появилась еще в августе, и тогда та как-то странно высказалась на эту тему, лишь отшутившись.

Говорят, информацией о рождении ребенка у Федункив поделилась профессиональная журналистка, которая "на пустом месте не встрепенется", отмечает телеграм-канал "Светский хроник", склонный верить в то, что актриса действительно стала мамой.