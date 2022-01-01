Минтранс прокомментировал приостановку эксплуатации части Airbus в России

Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию половины самолетов Airbus A320/A321neo из-за проблем с ремонтом двигателей. По словам источников, часть лайнеров выведены в резерв для экономии ресурса двигателей до высокого сезона, но до 20 самолетов могут вообще не вернуться к полетам.

Как пишет "Коммерсантъ", двигатели указанных лайнеров невозможно починить в России из-за сложности, а завезти в страну новые не получится из-за санкций и дефицита на мировом рынке. По этой причине из 66 воздушных судов семейства, по данным Flightradar24, простаивает 34.

Министр транспорта России Роман Старовойт, комментируя эту публикацию, заявил, что наша страна узнала о проблемах с двигателями Airbus neo, как только заказчики начали отказываться от самолетов.

Глава Минтранса подчеркнул, что случившееся не окажет значительного влияния на авиаперевозки в России, сообщает ТАСС.

Еще в марте 2022 года глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что антироссийские санкции требуют в кратчайшие сроки наладить производство гражданских самолетов в нашей стране. В частности, обсуждалась возможность возобновить серийный выпуск среднемагистральных Ил-96 и Ту-214.

Уже в ноябре 2023 года российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый и успешный полет. Вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подчеркивал, что это подтверждение высочайшего уровня компетенции наших специалистов.