Британская партия "Наследие" на фоне сообщений о первом применении Украиной дальнобойных ракет Storm Shadow для удара по России призвала правительство Великобритании прекратить поставлять Киеву вооружение и финансовые средства.

Авторы заявления потребовали "воздержаться от снабжения режима Зеленского вооружением и деньгами и вместо этого работать над достижением мира и деэскалацией боевых действий на Украине".

В партии выразили убежденность в том, что Великобритания не должна втягиваться в "далекие зарубежные конфликты", которые никак не связаны с национальными интересами страны, сообщает РИА Новости.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина потерпит поражение в конфликте в случае прекращения военной помощи со стороны США. Он отметил, что собственного оружия Украине "недостаточно, чтобы победить и выжить".

Между тем первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что "мы будем вынуждены наносить больше ударов не только по военным объектам, но и по инфраструктурным объектам, что значительно усложнит возможности и жизнь в официальном Киеве".

Между тем западные СМИ напоминают, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп открыто говорил о нежелании вливать огромные деньги в Украину. Киевский режим рискует в ближайшее время остаться без крупнейшего спонсора.