Немоляева объяснила, почему переживает за Лазарева

Сегодня, 21 ноября, стало известно, что 87-летней Светлане Немоляевой стало плохо на съемках ремейка фильма "Буратино". В ленте актриса исполняет роль черепахи Тортиллы. Журналисты связались с Немоляевой, чтобы узнать, как она себя чувствует. В беседе с ТВЦ прославленная актриса рассказала, что скорая помощь "поставила ее на ноги". Светлана Немоляева отметила, что в таких моментах она больше всего переживает за сына, актера Александра Лазарева, ведь он очень беспокоится за нее.

Напомним, что летом артистка была госпитализирована. У Немоляевой, прославившейся благодаря таким фильмам как "Гараж" и "Служебный роман", подозревали ковид. В клинику знаменитую актрису доставила скорая помощь.

О том, что со Светланой Немоляевой что-то не так, забеспокоилась ее внучка, актриса Полина Лазарева. "Я через силу пошла в театр играть. А внучка меня увидела и сказала: "Бабушка, что с тобой? На тебе нет лица. Я просто тебя не узнаю". Оказалось, что у Светланы Немоляевой подскочила температура, хотя у нее такого не было никогда в жизни. По словам артистки, для нее 38 градусов равносильно за 40.