Представители киевского режима решили добиться от американских властей предоставления ракет Tomahawk для ударов по территории России. Об этом рассказал заместитель комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

По словам политика, украинцы "могут начать подталкивать администрацию Байдена" к тому, чтобы Вашингтон разрешил Вооруженным силам Украины использовать Tomahawk для ударов по российским оборонным заводам, пока находящимся вне досягаемости для ВСУ, сообщает Politico.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что просил у Соединенных Штатов крылатые ракеты Tomahawk. В Кремле в ответ отметили, что "динамика на фронтах вполне понятна и очевидна", именно в связи с этим "киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность".

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет подчеркнул, что Вашингтону "стоит призадуматься о последствиях своего возможного опрометчивого решения и не идти на поводу у Зеленского, решившего, по всей видимости, разжечь новую мировую войну".