Недавние решения американской администрации и Джо Байдена не имеют отношения к поражению на выборах президента США кандидата от Демократической партии и вице-президента Камалы Харрис. В этом уверяют представители Вашингтона.

Как пишет Politico, решения по ATACMS и предоставлению противопехотных мин связаны с ситуацией на поле боя, а не с тем, что в январе место в Овальном кабинете займет Дональд Трамп.

Власти Соединенных Штатов стремятся "поставить Украину в наилучшее возможное положение", чем и продиктованы решения о помощи киевскому режиму, цитирует издание чиновников.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что у Трампа есть одно "полезное для нас качество". Американский политик и бизнесмен "смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок", что относится и к бандеровскому киевскому режиму.

При этом экс-президент Украины Петр Порошенко призвал "убедить президента Трампа в том, что никакой другой альтернативы прекращения войны, о которой он говорит, не может произойти без членства Украины в НАТО".