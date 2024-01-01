МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Их подозревают в военных преступлениях в Газе. При этом и Нетаньяху, и Галант ранее однозначно заявили, что война будет вестись полной ликвидации ХАМАС.

Известно, что Израиль не ратифицировал Римский статут и не собирается сотрудничать с МУС при расследовании событий в Палестине.

Нетаньяху уволил Галланта в начале ноября 2024 года. Новым министром обороны Израиля стал Исраэль Кац, который считается сторонником более жесткого подхода по отношению к палестинцам.