Минобороны Китая посоветовало США немедленно исправить ошибки

Ответственность за срыв встречи министров обороны США и Китая в Лаосе лежит полностью на Вашингтоне. Соединенные Штаты должны немедленно исправить допущенные в политике ошибки и создать условия для контактов военных двух стран на высоком уровне, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

Переговоры, о которых идет речь, должны были состояться на полях расширенной встречи министров обороны стран АСЕАН в Лаосе. Представитель Минобороны КНР подчеркнул: США не могут наносить ущерб интересам Пекина по тайваньскому вопросу - и одновременно общаться с китайскими военными так, как будто ничего не произошло.

По версии американских СМИ, шеф Пентагона Ллойд Остин ранее предложил провести переговоры с китайским коллегой Дун Цзюнем на полях встречи "АСЕАН плюс". В Вашингтоне утверждают, что Пекин не принял предложение, указав на недавнюю продажу Штатами вооружений Тайваню, передает ТАСС.