Эпоха доминирования западной цивилизации, которая длилась целых 500 лет, подошла к концу. Такое заявление сделал в четверг, 21 ноября, глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Как подчеркнул венгерский политик, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах, хотя западным странам непросто будет осознать, что они больше "самые красивые, умные, развитые и богатые".

Центр мировой экономики сместился на Восток, а восточные экономики растут в четыре раза быстрее западных — государств Азии стали сильнее и подтвердили свою способность "подняться, существовать и сохраняться как независимые центры экономической и политической силы", цитирует Орбана РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Россия в свой "медовый месяц" с западом после крушения СССР превратилась в объект выкачивания дивидендов, а США стали страной-жандармом. Однако уже идет переход к более справедливой системе мироустройства, несмотряна нежелание гегемонов.

Президент России Владимир Путин назвал важный принцип нового мироустройства. На пленарной сессии Валдайского дискуссионного клуба он подчеркнул, что неравенство – бич современного мир, поэтому важно исходить из принципа "справедливость для всех".