Беременна? Жена Харламова Ковальчук спрятала живот

Летом состоялось одно из главных событий года в отечественном шоу-бизнесе - свадьба шоумена, юмориста, актера, звезды Comedy Club Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук. На торжестве веселилась добрая половина российских знаменитостей, но особое внимание привлекала к себе именно невеста. Стройная, как тростинка, Катерина за праздничный день сменила несколько свадебных нарядов, один красивее другого, при этом демонстрируя хрупкую фигуру.

Сейчас же, судачат особо наблюдательные поклонники в Сети, Ковальчук стала отдавать предпочтение одежде, не сковывающей движений. На свежих фотографиях, к примеру, которые актриса опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", Катерина и вовсе предстала в наряде, скрывающей живот. Поэтому поклонники в Сети стали поговаривать, что артистка беременна.

О том, что супруга Гарика Харламова ждет ребенка, сообщил и телеграм-канал "Антиглянец", однако без утверждений. "#говорятчто Катерина беременна", - пишет телеграм-СМИ.

Отметим, что Гарик Харламов в недавнем интервью признавался, что мечтает снова стать отцом. Напомним, что от актрисы Кристины Асмус у него есть дочь Анастасия. Не против стать мамой и Катерина Ковальчук.