Киев подготовил диверсантов для заброса в освобожденный Купянск

Украинские диверсанты будут заброшены в Купянск Харьковской области после того, как город освободят российские войска. Спецслужбы угрозами и манипулированием заставляют жителей вступать в отряд, сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.

Лисняк привел подробности, рассказанные матерью одного из студентов Харьковского национального университета. Ее сына задержали сотрудники ТЦК (военкомата), затем юношу передали сотрудникам СБУ. Спецслужбы с помощью угроз и психологических манипуляций вынудили студента вступить в диверсионный отряд.

Группу планируют забросить на территорию Купянска после его освобождения российскими войсками. Диверсантам ставят задачу уничтожать или выводить из строя транспорт, объекты связи. Также они должны собирать информацию о дислокации российских силовых органов на освобожденных территориях. В случае отказа от сотрудничества студенту угрожают открыть сфабрикованное уголовное дело, передает РИА Новости.