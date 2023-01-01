Советник Нетаньяху отреагировал на ордер МУС

Международный уголовный суд своим решением о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху содействует кампании по изоляции государства. Такое заявление сделал в четверг, 21 ноября, офис политика.

Как заявил советник израильского премьера Дмитрий Гендельман, МУС поддержал "кампанию тотальной дезинформации с антисемитским подтекстом, целью которой является изоляция Израиля от его союзников".

Выдача ордеров на арест Нетаньяху и Галанта ставит МУС "на сторону войны против Израиля", цитирует Гендельмана ТАСС.

Международный уголовный суд полагает, что Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галлант несут ответственность за военные преступления и преступления против человечества на территории Палестины как минимум с 8 октября 2023 года. Это стало основанием выдачи ордера на арест израильских политиков.

При этом турецкие власти потребовали от Совета Безопасности ООН и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверить сообщения о наличии у Израиля ядерного оружия. В Анкаре подчеркивали, что это угрожает безопасности региона, в частности, Турции.