ВС России зачистили от ВСУ северный берег Кураховского водохранилища

Северный берег Кураховского водохранилища зачищен от солдат ВСУ. Единственная дорога, по которой украинские войска могли покинуть город, находится под контролем российских сил, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Кимаковский отметил в эфире "Соловьев Live", что самый большой успех наблюдается на покровском и кураховском направлениях. Подразделения российской группировки "Центр" действуют между реками Соленая и Волчья.

Эксперт уточнил, что российские войска выдавливают противника в направлении Красноармейска (украинское название - Покровск). На севере Кураховского водохранилища фактически защищен полностью весь берег.