Зеленский пожаловался на удар баллистической ракетой по Днепропетровску

Россия нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой по цели в Днепропетровске. Это признал в видеообращении украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, это была новая российская ракета. Все характеристики — такие, как скорость, высота — говорят о том, что это межконтинентальная баллистическая ракета. Экспертизы продолжаются, но очевидно, что Путин использует Украину как полигон, сделал вывод Зеленский.

Ранее украинские ресурсы сообщили об ударе мощнейшей межконтинентальной ракетой "Рубеж" по цели в Днепропетровске. Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" пишет со ссылкой на украинские СМИ, что запущенная из Астраханской области ракета долетела до Днепропетровска меньше, чем за 5 минут, преодолев расстояние в 790 километров.

Какая именно цель поражена, в Киеве умалчивают. Предполагают, что удар нанесен по предприятию "Южмаш", производящее ракеты, беспилотники и прочие необходимые украинской армии товары. Официального комментария российской стороны пока не последовало.