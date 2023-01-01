Новые детали дела "королевы марафонов" Блиновской стали известны суду

Незадолго до задержания сотрудниками правоохранительных органов Елена Блиновская предложила всем своим сотрудникам уволиться. Новые детали дела "королевы марафонов" огласила в Савеловском суде Москвы прокурор.

Прокурор огласила показания свидетельницы, которая работала на Блиновскую. По ее данным, предложение об увольнении по собственному желанию поступило в апреле 2023 года. Свидетельница к совету прислушалась и уволилась.

Также свидетельница, работавшая специалистом SMM, рассказала, что на собеседовании менеджер интересовался ее личностными качествами. Женщина в среднем зарабатывала в месяц 250 тысяч рублей, по ее словам, средства приходили от ИП Блиновская Елена Олеговна. Обязанности свидетельницы состояли в том, чтобы находить блогеров и предлагать им по бартеру пройти марафон за рекламу, передает РИА Новости.