Наемники перед отступлением из Селидово расстреляли мирных жителей

Солдаты ВСУ, отходя из Селидово, врывались в дома и квартиры, убивали проживавших там людей. Особо отличились французские наемники, рассказал очевидец тех событий.

Минобороны России сообщило об освобождении Селидово в ДНР 29 октября. Группировка войск "Центр" практически взяла город в кольцо. Позже войскам удалось закрепиться в южных и восточных районах, выдавив подразделения ВСУ в центр.

Как рассказал очевидец агентству РИА Новости, один мужчина забаррикадировал дверь в квартиру, украинские боевики не смогли ее сломать. Он слышал французскую речь, по рации ему отвечали по-украински. Наемникам докладывали, что задания выполнены, они идут дальше. То есть, у них стояла задача - расстреливать мирных жителей.