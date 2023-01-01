Силовики обыскали дом организатора "голой вечеринки"

Силовики провели обыски в доме Игоря Мишина. Продюсера называют организатором печально известной "голой вечеринки".

Как уточнил в беседе с агентством РИА Новости осведомленный источник, обыски прошли утром в четверг в загородном частном доме Мишина. Он расположен в элитном подмосковном поселке. По данным источника, во время обыска был найден подозрительный сверток. Его направили на экспертизу.

Игорь Мишин – генеральный продюсер KION. Как сообщило издание "База", он проживает в коттеджном поселке "Раздоры". Мишин в конце 2023 года попал в прицел СМИ как один из организаторов скандальной "Голой вечеринки" в клубе "Мутабор".