Артист Владимир Девятов встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Артист Владимир Девятов посетил Единый пункт отбора на военную службу, который расположен на улице Яблочкова в столице. Он отметил, что там все организовано на самом высоком уровне. Кроме того, артиста удивило число людей разных возрастов в пункте отбора.

"Мой внук – контрактник. И я очень хорошо знаком с системой поддержки военных. Я знаю, что государство поддерживает наших ребят. Они могут получить на льготных условиях образование и ипотеку. Мой внук, к примеру, был серьезно ранен, и от государства он получил своевременную компенсацию. Он периодически и сейчас проходит бесплатную реабилитацию", – сказал Владимир Девятов (цитата по АГН "Москва").

Единый пункт отбора на военную службу по контракту располагается в столице по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Чтобы посетить его, нужно записаться на портале mos.ru.