Две сотни водителей попали в подземную ловушку из-за голубиного помета

Сбой системы на парковке в германском Штуттгарте заблокировал под землей более 200 атвомобилистов. Среди ночи там сработала пожарная сигнализация, автомат перекрыл все выходы, пишет Bild.

Инцидент произошел около часа ночи. Спасатели с задержкой узнали о происшествии и прибыли на место лишь спустя два часа. Спасательная операция началась около трех часов ночи - пожарные вырезали в воротах отверстие и освободили автомобилистов.

Как выяснилось, причиной ЧП стал голубиный помет: из-за него произошло короткое замыкание и система дала сбой. Голубиная шутка понравилась не всем автовладельцам: одна дама потребовала, чтобы компания-оператор предоставила ей пожизненное право бесплатной парковки во всех гаражах фирмы.