Новые регионы получат средства на закупку медоборудования

750 миллионов рублей дополнительно будет направлено на модернизацию медицинской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства.

В первую очередь, средства пойдут на покупку медицинского оборудования - аппаратов КТ и МРТ, а также рентгеновские установки.

Ещё один вопрос - поддержка российских производителей. Предприятия, которые производят высокотехнологичные изделия собственных разработок, смогут пользоваться кредитами по льготной ставке 5% годовых. На субсидирование процентных платежей выделят 18,5 миллиардов рублей. А за ближайшие три года – порядка 30 миллиардов рублей. Также на заседании обсудили начало отопительного сезона.