США ввели санкции против "Газпромбанка" и банка ДОМ.РФ

Министерство финансов США обновило свой санкционный список. Как следует из документа, опубликованного на сайте ведомства, рестрикции вводятся в отношении "Газпромбанка", БКС-банка и целого ряда других кредитных организаций.

В санкционный список попал, в частности, банк ДОМ.РФ. Под санкциями оказалась и заместитель председателя кредитной организации Ольга Полякова.

Ограничения коснутся также банка "Центрокредит" и Братского народного банка. В списке Минфина США - "Энерготрансбанк", банк "Кремлевский", банк "Синара" и банк "Итуруп".