В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных.

Лейтенант Рамиль Ишкин во время воздушной разведки с помощью беспилотника обнаружил скопление живой силы ВСУ и замаскированный опорник. И незамедлительно передал координаты врага артиллеристам. Точным ударом позиции боевиков были уничтожены.

Младший сержант Владимир Абрамов - наводчик-оператор танка - метким выстрелом с расстояния более 4 с половиной километров сначала поразил головную машину вражеской бронеколонны, а, сменив дислокацию, ударил по замыкающей и не дал возможности неприятелю подтянуть резервы. Радикалы бежали, бросив подбитую технику и раненых.