Российские войска продолжают теснить неприятеля на всех основных направлениях линии фронта. Накануне группировкой "Центр" освобождён населенный пункт Дальнее в ДНР.

Экипажи Т-90М "Прорыв" группировки "Запад" надежно поддерживают огнем наших штурмовиков. Получив координаты целей с беспилотников, танкисты уничтожают замаскированные блиндажи, наблюдательные пункты, бронетехнику и живую силу неприятеля, подавляют огневые точки. Это позволяет нашим передовым отрядам продвигаться вглубь обороны ВСУ. За последнее время на счету только этого экипажа несколько опорников, расчетов БПЛа и станций РЭБ боевиков.

На часов-ярском направлении костромские десантники ликвидировали украинских боевиков, засевших в жилом доме. Экипаж 120-миллиметровой самоходки "Нона" оперативно прибыл на позицию и прицельным ударом разнес вражеский опорник. Сразу после этого штурмовые подразделения ВДВ провели его зачистку. Разведку, корректировку огня и объективный контроль поражения целей для артиллеристов вели беспилотники.