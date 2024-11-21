Миру надо успеть сделать правильные выводы. Третья мировая война, которую так долго ждали, уже началась, заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

По мнению Залужного, все надо остановить на территории Украины. Однако партнеры Киева этого почему-то понимать не хотят, приводит слова посла "Украинская правда".

Экс-главком ВСУ пояснил: он связывает начало Третьей мировой с тем, что Россия, по его утверждениям, привлекла военных из Северной Кореи. Кроме того, Москву поддерживают Тегеран и Пекин. Залужный заявил, что на Украину, якобы, прилетают ракеты северокорейского производства, там взрываются китайские снаряды, а в российские ракеты внедряются китайские компоненты.