Новое пополнение отряда "Барс-Курск" приступило к выполнению задач

Новое пополнение формирования добровольцев "Барс-Курск" приступило к выполнению задач на территории приграничных районов.

Они выявляют диверсионные группы противника, ведут борьбу с вражескими беспилотниками, эвакуируют население, следят за соблюдением режима КТО, а при необходимости - готовы дать отпор противнику. Многие из пришедших в отряд сами стали жертвами во время нападения украинских террористов на Курскую область.

Наши подразделения, которые продолжают теснить врага, с воздуха поддерживают вертолеты Ка-52М. "Аллигаторы" в очередной раз нанесли точные удары ракетами по живой силе и бронетехнике ВСУ. По докладу авианаводчика, все цели уничтожены.