Киев признал повреждение трех из пяти украинских ТЭС

Три из пяти работающих тепловых электростанций украинской энергетической компании ДТЭК поражены на Украине 16 и 17 ноября. Как сообщает Reuters, в результате повреждения объектов работа одной из ТЭС по состоянию на четверг не была восстановлена.

О массированном ударе ВС России по критически важным объектам на Украине сообщалось утром 17 ноября. По данным Минобороны, все цели поражены, в стране введены экстренные отключения света.

В военном ведомстве позже уточнили, что ВС России нанесли массированный удар по военным аэродромам и объектам энергетики Украины. Украинские источники назвали эту атаку самой мощной с начала специальной военной операции.