Москву ночью накроет метель

Первая метель ожидается в столичном регионе в ночь на 22 ноября. Сейчас идет мелкий дождик, он будет усиливаться, затем перейдет в мокрый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Через Москву ночью будет проходить холодный фронт. Уже поздно вечером пойдет снег, при порывах ветра будет первая метель. Однако снег не будет устойчивым, потому что земля в большинстве районов Москвы и Московской области достаточно теплая. 23 ноября к Москве подойдет очередной циклон. Земля будет более холодная, пройдут осадки в виде мокрого снега.

С воскресенья температура понизится, положительных значений вообще не будет. Ночью минус 5 — минус 9, днем от минус 1 до минус 6. Снег, который выпадет в ночь на пятницу и в субботу в отдельных районах, сохранится до конца недели. Когда в столичном регионе окончательно ляжет снег, говорить пока рано.