В ночь на пятницу, 22 ноября, ВС России пресекли очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 23 украинских БПЛА самолетного типа.

При этом над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять аппаратов ликвидировано над территорией Калужской области, еще два беспилотника – над территорией Курской области.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ВС России используют эшелонированные системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы снизить риск атак украинских беспилотников. Однако "пока что трагедии до сих пор иногда случаются", ведь стопроцентной эффективности нет ни у одной системы.

Российский лидер Владимир Путин потребовал продолжать наращивать обеспечение армии современным оружием и техникой, включая беспилотники и средства РЭБ, подчеркнув, что "надо опережать противника – и тогда победа будет гарантирована".