Путин рассказал об ударе по Южмашу

После ударов ракетами ATACAMS и Storm Shadow региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем обращении. По словам российского лидера, поставленные противником цели при ударе западными дальнобойными ракетами не достигнуты.

Глава государства также отметил, что Россия нанесла по Южмашу в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин отметил, что там был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику.

"На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение", - сказал Путин в обращении.

По словам президента, средств противодействия новейшим российским ракетам не существует.