Путин: Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию

Россия в случае эскалации ответит решительно и зеркально. Такое заявление сделал Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам.

В то же время он отметил, что Россия предпочитает мирные средства, но и готова к любому развитию событий.

Владимир Путин также подтвердил нанесение удара по "Южмашу" баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Он отметил, что новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду. Существующие системы ПРО противника их не перехватывают.

Также президент заявил, что Россия будет заранее предлагать мирным жителям Украины, а также дружественных стран, покинуть опасную зону при применении ракет.