Путин: Применение дальнобойного оружия не изменит ход СВО

Применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО. Об этом сказал президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

Российский лидер подчеркнул, что удары Вооруженных сил Украины поставленным с Запада дальнобойным оружием по территории России не повлияют на ход боевых действий. Российские войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения, подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Россия может развернуть ракеты средней и меньшей дальности. Москва пойдет на это при условии, что это сделает Запад.