Обращение Путина после применения дальнобойных ракет вглубь России. Главные заявления

Конфликт на Украине после удара западными ракетами по России приобрел глобальный характер, заявил Владимир Путин в ходе специального обращения. По его словам, в случае эскалации Москва будет отвечать решительно и зеркально.

Главные заявления президента России: