Обращение Путина после применения дальнобойных ракет вглубь России. Главные заявления

Конфликт на Украине после удара западными ракетами по России приобрел глобальный характер, заявил Владимир Путин в ходе специального обращения. По его словам, в случае эскалации Москва будет отвечать решительно и зеркально.
Главные заявления президента России:
- Поставленные противником цели при ударе западными дальнобойными ракетами по России не достигнуты;
- Использовать дальнобойное оружие по территории России без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно, это известно;
- Путин заявил, что применение дальнобойного оружия противником не может повлиять на ход СВО;
- Россия будет решать вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности в зависимости от действий противника;
- Россия нанесла по Южмашу удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
- Средств противодействия российским ракетам "Орешник" сейчас нет;
- Россия будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть опасную зону при применении ракет.