Четыре человека пострадали во время шторма в Москве

Ветер, порывы которого достигали 25 метров в секунду, повалил несколько деревьев в Москве. Во время шторма в столице пострадали по меньшей мере четыре человека.

Как передает Telegram-канал Shot, дерево упало на 16-летнюю девушку в Измайловском парке. В Покровском-Стрешнево дерево обрушилось на крышу машины. Находившийся в автомобиле мужчина получил травму головы.

На юго-востоке столицы пострадали двое. В Печатниках дерево упало на 66-летнюю женщину, которая вышла в магазин. У москвички повреждена рука. Кроме того, крупная ветка рухнула на голову молодой девушке. Серьезных травм пострадавшие не получили, медпомощь им была оказана на месте.