Техас объявил о разрыве связей с Китаем

Государственные агентства американского штата Техас должны в ближайшее время полностью порвать инвестиционные связи с Китаем. Как заявил губернатор штата Грэг Эббот, это вопрос безопасности.

Эббот уточнил на странице в соцсети X, что он уже поручил госагентствам Техаса полностью избавиться от китайских инвестиционных портфелей. Если у какого-либо агентства есть инвестиции в Китае, они обязаны избавиться от них при первой же возможности.

Всем инвестиционным компаниям Техаса запрещается совершать новые инвестиции в государственные фонды Китая. Такое уточнение содержится в прикрепленном Эбботом официальном заявлении, передает ТАСС.