Песков оценил применение ВС России новейшего "Орешника"

Россия не брала на себя обязательства уведомлять кого-либо о пусках ракет средней дальности. Поэтому никаких предупреждений о применении гиперзвуковой ракеты "Орешник" по объекту ОПК на Украине не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О применении российскими войсками новейших ракет средней дальности "Орешник" Владимир Путин сообщил в четверг, 21 ноября. Президент России объяснил, что эти ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду, существующие системы противоракетной обороны противника их не в состоянии перехватить, передает ТАСС.

Путин уточнил, что удар был нанесен по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Известное с советских времен предприятие производит ракетно-космическую технику. Президент подчеркнул, что Россия атаковала "Орешником" в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства. Цели удара достигнуты.