Самоидентифицируй это: о новых смыслах "прогрессивного" мира

Столько новых слов, новых смыслов кружатся в нашей жизни, что пора бы расставить точки над i. Самоидентификация, инклюзивность, толерантность - все, на чем держится свобода человека. И тут в американском Конгрессе началась атака на трансгендеров. Законодатель Нэнси Мэйс инициировала запрет для трансгендеров посещать женские туалеты в Конгрессе после того, как трансгендер Сара Макбрайд стала членом Палаты представителей.

Вообще, Сара - мужик, операций никаких не делал. Просто мужик объявил себя женщиной и начал заглядывать в женские кабинки и раздевалки. В Конгрессе решили такое безобразие запретить. Вот в Норвегии, например, вполне себе здоровый мужик решил, что он женщина-инвалид. И раскатывает себе в коляске. Интервью раздает – мол, мечтал родиться парализованной ниже пояса женщиной. Выходки этого клоуна возмутили настоящих инвалидов, которые мечтали бы родиться здоровыми. У нас бы морду набили и вместе с коляской под откос пустили. А в Норвегии повозмущались и затихли.

Самоидентификация! Какие там еще интересные слова и смыслы нынче в ходу? Зеленая повестка! Когда экотеррористы готовы испоганить все вокруг. Картины, памятники архитектуры. Про них уже и сериалы снимают. Так они уже на деревья лезут. В окрестностях Берлина экоактивисты разбили лагерь среди ветвей и уже несколько месяцев не слезают. Протестуют против вырубки зеленого массива под строительство нового завода Tesla. Который должен производить самые экологически чистые автомобили. Людей с деревьев решили снять силой.

Месяц назад экотеррористы обесточили завод Tesla в Грюнхайде. Да так ловко, что свет пропал в нескольких районах Берлина. Теперь вопрос - то ли деревья сохранить, то ли на электрокарах ездить, то ли самоидентификацию сменить?

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