Медведев показал удар "Орешником" по "Южмашу"

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X опубликовал видеозапись удара, нанесенный по "Южмашу" в Днепропетровске удар новейшей гиперзвуковой ракетой "Орешник".

"Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми. Удар гиперзвуковой баллистической ракетой", - отметил он.

Ранее в своем обращении президент России Владимир Путин рассказал об ударе по "Южмашу" баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Глава государства отметил, что там был поражен комплекс, который производит в том числе ракетную технику.